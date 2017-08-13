ДК им. С.М. Кирова проведет игровую развлекательную программу «Пусть всегда будет ЛЕТО!»

17 августа в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) пройдет игровая развлекательная программа «Пусть всегда будет ЛЕТО!» к закрытию 3 смены оздоровительных лагерей.

В 11.00 ребята из мурманской средней общеобразовательной школы № 18 отправятся в увлекательное путешествие, в мир летних развлечений. Дети примут участие в подвижных играх, преодолеют различные испытания и препятствия, проявят смекалку и свои творческие способности, весело проведут время и потанцуют.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/



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