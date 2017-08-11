Акция «Флаг России» пройдет в областном ДК имени Кирова

16 августа в 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) пройдет акция «Флаг России», посвященная Дню Российского флага. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

Мальчишки и девчонки, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской гимназии № 6, узнают историю российского флага, посмотрят фильм-трилогию «Государственные символы России. Флаг России», а также примут участие в викторине, во время которой смогут показать свои знания.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/



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