В областном центре по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело

В Мурманске у одного из домов по улице Фадеев Ручей сотрудниками ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Шевроле» под управлением 38-летнего мужчины. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови задержанного составило согласно показаниям прибора 1,379 мг/л.



Полицейские установили, что в 2015 году данный гражданин уже был лишен права управления автомобилем за аналогичное правонарушение.



По факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Стоит отметить, что согласно данным ИЦ УМВД России по Мурманской области, за семь месяцев 2017 года возбуждено 69 уголовных дел в отношении жителей областного центра за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/