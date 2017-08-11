Следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Мурманской области приняли участие в тактико-специальном учении «Рельеф-2017»

С 8 по 10 августа 2017 года Оперативным штабом в Мурманской области проведено тактико-специальное учение (ТСУ) «Рельеф-2017» по пресечению террористического акта на отдельном участке местности в районе аэродрома Килпъявр Мурманской области.



В ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений «боевиков», скрывающихся от преследования на местности.



В антитеррористических учениях также приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Северного флота, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, авиации ФСБ России, ГУ МЧС России по Мурманской области, администрации Печенгского района, УФСИН по Мурманской области.



По легенде учений, «террористы» осуществили попытку вооруженного нападения на военные склады в Печенгском районе. Нападение преступников силами караулов бригад отражено, «террористы» скрылись. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий преступную группу удалось обнаружить в районе аэродрома Килпъявр. Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» обезврежены.



По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в ТСУ «Рельеф-2017», с поставленными задачами справились успешно.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/