Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.08.2017 09:30

Следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Мурманской области приняли участие в тактико-специальном учении «Рельеф-2017»

С 8 по 10 августа 2017 года Оперативным штабом в Мурманской области проведено тактико-специальное учение  (ТСУ) «Рельеф-2017» по пресечению террористического акта на отдельном участке местности в районе аэродрома Килпъявр Мурманской области.

В ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений «боевиков», скрывающихся от преследования на местности.

В антитеррористических учениях также приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Северного флота, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, авиации ФСБ России, ГУ МЧС России по Мурманской области, администрации Печенгского района, УФСИН по Мурманской области.

По легенде учений, «террористы» осуществили попытку вооруженного нападения на военные склады в Печенгском районе. Нападение преступников силами караулов бригад отражено, «террористы» скрылись. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий преступную группу удалось обнаружить в районе аэродрома Килпъявр. Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» обезврежены.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в ТСУ «Рельеф-2017», с поставленными задачами справились успешно.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.