Ковдорчане присоединились к акции "Цветочная клумба"

Елена Ямаш.

Несмотря на позднее лето, Ковдор в буквальном смысле зацвел. Бархатцы - желтые и оранжевые, красные бегонии, голубая лобелия и цинерария – этим букетом ковдорчане любуются уже не первый день. Подход к работе - творческий. Посадки - в соответствии со специальным дизайн-проектом. Важно отметить, что все цветы приспособлены к нашим северным климатическим условиям. К акции под названием "Цветочная клумба" с удовольствием присоединились и жители города. Теперь главное - сберечь эту красоту, считают ее участники.





