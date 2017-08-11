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11.08.2017 09:15

В эту субботу мурманчан приглашают отметить День физкультурника

Наталия Бурдина.

Традиционный праздник пройдет на Центральном стадионе Профсоюзов. Старт - в 11 утра. Все начнется с торжественного парада, который откроют ветераны спорта и дошкольники. Для гостей подготовлено много интересных конкурсов и состязаний, а также развлекательная программа. Праздник состоится в любую погоду. Организаторы обещают - будет весело и детям, и взрослым.
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Пенная дискотека и много разных интересных разнообразных придумок у нас будет на этом Дне физкультурника. Он будет жизнерадостным, оптимистичным, заряжающим своей энергией, и мы приглашаем всех, кому, может-быть, немножко грустно этим не совсем ласковым летом, всех, кто хочет попробовать свои силы, установить собственный рекорд".
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