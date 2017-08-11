В Мурманске началось бесплатное обучение по программе тренинг-курса "Начинающий предприниматель"

Татьяна Нестерова.

Его организовали Центр поддержки предпринимательства и профильное министерство в рамках региональной программы "Развитие экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата". Прошедшие полный курс обучения получат сертификаты, дающие возможность на конкурсной основе получить субсидию в виде гранта на создание собственного бизнеса.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "В обучении могут принять участие все желающие, которые зарегистрировались в этой программе, и далее претендовать на грант могут не только те, кто закончит это обучение и напишет бизнес-план, но и те, кто имеет высшее экономическое или юридическое образование".





