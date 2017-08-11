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11.08.2017 08:50

Мурманская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий для участия в приоритетном проекте по программам среднего профессионального образования

Артем Дашевский.

"Передовые кадры для современной промышленности". В направлении "Машиностроение и передовые инженерные технологии" заявились 50 субъектов. Заполярье вошло в число финалистов. Грант - 26,5 миллионов рублей. Финансовую поддержку получат Мурманский индустриальный колледж и Мончегорский политехнический колледж.
Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Вот это направление для нас сегодня является важным. Это технические направления подготовки, которые наиболее востребованные при реализуемых сегодня проектах. Кроме того, эти специалисты на сегодня наиболее востребованы, потому что в них сегодня нуждаются наши организации и предприятия".
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