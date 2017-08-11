Соглашение о сотрудничестве подписано между уполномоченным по правам предпринимателей Мурманской области и "Ассоциацией юристов России"

Светлана Деменева.

Цель - помочь бизнесу в решении юридических вопросов. Ассоциация объединяет всех юристов, которые имеют высшее образование по разным направлениям. В Мурманском региональном отделении есть представители областного правительства, адвокаты, судьи, прокуроры, следователи, нотариусы, судебные приставы, сотрудники таможни. Задачи организации - пропаганда правовых знаний и оказание правовой помощи - в том числе, бесплатной.

Уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области Дмитрий Барышев: "Надеюсь, что эта работа не только будет продолжена, но и завершена теми или иными соглашениями. Пока на текущий момент ближайших планов раскрывать не будем - но работа ведется, обсуждение ведется, надеемся, что в ближайшее время будет подписано соглашение и с налоговой инспекцией Мурманской области".







