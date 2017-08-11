Первый региональный семейный грант для сельхозпроизводителей в Мурманской области уже освоен

Андрей Зайцев.

Федеральное законодательство не предусматривает грантовую поддержку предприятиям, находящимся в городских поселениях. Именно поэтому в субъекте стали искать свои варианты. Вот он - результат. На ферме в Кольском районе заложен новый фундамент будущего молочного цеха. Закуплено новое дойное оборудование. Грант - 2,5 миллиона рублей. Стада растут, ассортимент продукции расширяется. Появляется полностью замкнутый технологический цикл.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "То, что у нас поступают заявки, это говорит о том, что это востребовано. И мы же не просто раздаём деньги, мы их контролируем. От момента принятия документов до момента реализации проекта".







