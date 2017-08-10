Лицензия на проведение международных соревнований. В Долине Уюта работают представители Международного союза биатлонистов

Анастасия Ярославская.

В Мурманск приехали инспекторы Международного союза биатлонистов. Задача комиссии вынести вердикт - соответствует ли спорткомплекс "Долина Уюта" требованиям для проведения международных соревнований. Конечное решение примет Исполком организации, но сегодня, на встрече с губернатором, эксперты четко дали понять - вероятнее всего оно будет положительным.

К этому дню Долина Уюта активно шла последние 5 лет. Ставка - лицензия категории "В", дающая особый статус, переход на принципиально новый уровень. Требования для проведения международных соревнований брали "за кальку" еще когда только готовились к реконструкции, начатой в 2012 году. В доле с федеральным бюджетом региональной казне она вышла в 620 миллионов. Как резюмировали сегодня - не напрасно потраченных.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здесь проходят всероссийские соревнования, но я считаю, что мы достойны большего. Мы должны стать одним из лучших Центром развития биатлона в России. И мы приложим все усилия для того, чтобы этого добиться".

В Мурманске технические делегаты Союза впервые, но с Долиной Уюта заочно знакомы близко, потому максимально доброжелательны - настолько, что сначала поздравили с прекрасным стадионом, а потом в знак категоричного "да" сами взяли старт.

Технический делегат Международного союза биатлонистов (Австрия) Франц Бергер: "На данный момент я не вижу никакой проблемы с получением этой лицензии".

Технический делегат Международного союза биатлонистов (Италия) Лоренц Лейтгеб: "Если будет время, я обязательно приеду еще раз, я уже на видео посмотрел соревнования, которые здесь проводятся, мне бы хотелось это увидеть вживую".

Замечания есть, но они незначительны - в целом довольны и трассой, и стрельбищем, и профилированным лыжным стадионом - не просто с доступной средой, соединенный с административными зданиями переходом - каких в стране единицы.

Вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов: "Давайте возьмем свою часть, потому что Мурманск для Северо-Запада, для центра - находка, никуда мы не денемся, как раньше было, понимаете. Урал с Уралом пусть разбирается, Сибирь с Сибирью разбирается, потом проверим - кто есть кто".

Понравилось многое: локация - почти центр города, но прежде комплексность. В спорткомплексе условия не только для биатлона - для лыжных гонок. И это не окончание пути - концепция развития Долины Уюта еще дорабатывается.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сейчас мы будем подавать заявку в международный Союз биатлонистов, российский Союз биатлонистов нас поддерживает, надеюсь, что в 2019 году - это самое ближайшее время, в 2020 мы полностью будем готовы и примем здесь первые международные соревнования. По крайней мере, мы сделали все для этого необходимое".

Если и Исполком Международного союза биатлонистов даст "добро", то Мурманск получит её в России одиннадцатым, а вместе с ней и право на 6 лет принимать крупнейшие международные соревнования. Решение должно быть вынесено в ноябре.







