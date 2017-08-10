Лучшие практики на благо заполярных фермеров и аграриев. Выездной семинар-совещание для сельхозпроизводителей организовало региональное профильное министерство

Андрей Зайцев.

Место встречи - Полярная опытная станция всероссийского института растениеводства. Ученые рассказали, как эффективно бороться с вредителями и непогодой.

Свести воедино огромные знания специалистов Полярной опытной станции и интересы фермеров и сельхозпроизводителей. Наметить краткосрочные и долгосрочные перспективы сотрудничества - вот основные цели данного семинара.

Резиновые сапоги, дождевики, куртки и средства от насекомых - непосредственные атрибуты семинара. Свои богатства учёные станции демонстрируют в полях. Если раньше ставка делалась на урожайность сортов (и в этом здесь добились больших результатов), то сегодня - на устойчивость к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.

Научный сотрудник ПОСВИРа, кандидат биологических наук Светлана Травина: "Фермеры могут брать этот материал и использовать дальше в селекционной работе, чтобы получать новые, устойчивые, современные, востребованные на сегодняшний день сорта".

Кормовые - самая актуальная тема для северных животноводов. Один из предложенных вариантов - сорт козлятника восточного, выведенного специально для Мурманской области. Заполярный.

Врио директора ПОСВИРа Ирина Михайлова: "Имеет очень хорошую устойчивую массу. Устойчивую к полеганию от сильных ветров, дождей, ливней. И имеет очень хорошую семенную продуктивность".

Сегодня многие предприятия региона закупают семена многолетних и однолетних трав в средней полосе. В ПОСВИРе, образцы сортов отличные. Объемы маловаты. А самостоятельно получить необходимый запас семян нет возможности.

Главный инженер ООО "Полярная звезда" Николай Корепов: "Высеваем, получаем зелёную массу. Зелёную массу закладываем на силос. То есть, до зерновой спелости у нас не доходит".

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "В этом году у нас очень сложные условия по сбору кормовых культур по всей России. Мы делаем всё возможное, чтобы к следующему году мы подготовились, чтобы наши предприятия, аграрии знали и обращали внимание на подборку семян. Что мы заложим в земельку, то мы и получим".

Глава фермерского хозяйства Алексей Зубарев: "Меня заинтересовал наш сорт ячменя, с которого можно получить силос многолетней травы и злаковых. Смешать, и уже получится силос фураж".

По приглашению руководства ПОСВИРа на семинар приехали их старые партнёры - норвежцы. Помимо кормовых, их заинтересовал и картофельный опыт станции.

Координатор сельскохозяйственных проектов между Норвегией и Россией, старший инженер правления губернии Финнмарк (Норвегия) Неджад Ждралович: "Здесь большая база генетическая. 3000 разных сортов, что очень заинтересовало. Мы соседи. Одинаковые условия Заполярья, как у нас на севере в Норвегии".

Семинар и завершила дегустация картофеля. Для этого его готовят на водяной бане, без соли. После чего 3 часа охлаждается. Представлены 10 сортов разных стран. Попробовав, каждый проголосовал за понравившийся. Победил образец - хибинский ранний. Самый вкусный.







