"Стена скорби". Подножие первого всероссийского монумента памяти жертв политических репрессий вымостят камнями из Кировска

Артем Дашевский.

Кировск стал участником уникального всероссийского проекта. По Указу президента в Москве 30 октября установят памятник - "Стена скорби". Он станет первым общенациональным монументом жертвам политических репрессий. Эскиз утвержден. По задумке автора пространство вокруг ансамбля должно быть вымощено натуральным камнем. И привезти его необходимо из мест, где когда-то были лагеря ГУЛага и расстреливали политзаключенных. В их числе и Кировск. Породу тщательно отбирали на рудниках. Сегодня камни отправили в Мурманск для дальнейшей передачи в столицу.





