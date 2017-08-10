Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.08.2017 18:45

"Стена скорби". Подножие первого всероссийского монумента памяти жертв политических репрессий вымостят камнями из Кировска

Артем Дашевский.

Кировск стал участником уникального всероссийского проекта. По Указу президента в Москве 30 октября установят памятник - "Стена скорби". Он станет первым общенациональным монументом жертвам политических репрессий. Эскиз утвержден. По задумке автора пространство вокруг  ансамбля должно быть вымощено натуральным камнем. И привезти его необходимо из мест, где когда-то были лагеря ГУЛага и расстреливали политзаключенных. В их числе и Кировск. Породу тщательно отбирали на рудниках. Сегодня камни отправили в Мурманск для дальнейшей передачи в столицу.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.96
Евро = 70.42
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.