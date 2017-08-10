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10.08.2017 18:15

Мурманчане на "Тавриде" в числе лидеров. Учитель истории из Мурмашей получила грант на продвижение своего социально значимого проекта

Анастасия Ярославская.

Мурманчане на "Тавриде" - уже в числе лидеров. В "Конвейере проектов" - интеллектуальной битве за гранты - наши вырвались вперед. Конкуренция высочайшая - в пятой смене Всероссийского молодежного образовательного форума в Крыму 450 молодых преподавателей истории и сотрудников музеев со всей страны. На главной творческой площадке это направление представлено впервые. Выигрыш грантов - не самоцель. Главное - получить новый опыт, пообщаться с единомышленниками и экспертами. Встречи с ними на "Тавриде" проходят в режиме нон-стоп. То же с лекциями и мастер-классами. И как признались участники форума, это уже помогло им  сделать уверенный шаг в историю и к успеху.
Участник форума (г. Мурманск) Дмитрий Колотаев: "Начать можно с "Тавриды" - это вообще отличный вариант. Вижу, что ребята очень подготовлены - серьезные, очень хорошие проекты, которые я видел".
Участница форума (г. Мурманск) Дина Озерова: "Теперь я знаю, как создавать социальные проекты, как их продвигать, как защищать, получать на них гранты. Я получила очень крутой опыт создания и защиты социальных проектов, думаю, что этими навыками я с удовольствием поделюсь в регионе".
Добавим, что Дина Озерова - учитель истории из Мурмашей - получила не только опыт, но и грант 100 тысяч рублей на продвижение своего, признанного социально значимым, проекта.


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