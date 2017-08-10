"Ермолинские чудеса с Терского берега". Сказочный сад раскинулся под открытым небом в Оленице

Яков Осетров.

Важная задача для северян летом - организовать отдых детей. Одни отправляют своих чад в лагеря, другие не мыслят каникул без тура за границу, а житель поморского села Оленица Сергей Ермолин решил проблему, создав на своём участке для внуков такой детский сад, которому завидуют даже иностранные туристы.

В Оленице есть собственная "Ждущая", которая стоит в нескольких метрах от берега Белого моря и встречает поморов. Именно отсюда начинается знаменитая усадьба, которую в народе называют "Ермолинские чудеса".

Сергей Ермолин приехал в Оленицу из Зашейка. Супруга - отсюда родом. Когда ставили новый дом - у хозяина вдруг открылся дар создавать оригинальные садовые скульптуры. Стимул творить объясняет просто: хотел, чтобы чаще гостили внуки. Их пятеро.

Внучка Алёна: "Тут лучше, чем в городе - постоянно свежий воздух. Целый день на улице. Много природы окружает нас. Рыбалки много. Рыбы много. В походы ходим".

Чтобы детям было интересно, дедушка все время придумывает что-то новое. Качели превратились в экзотических животных. Пиратский корабль сделан из старого баркаса. Под живым дубом - утиные яйца из камней. Гнездо аистов из веток. Шашки из дерева. И дети, и гости - в восторге.

Сергей Ермолин: "Норвежцы. Две недели назад турки были. И, что интересно - норвежцы и финны подчёркивают, что такое искусство у них очень популярно".

Многие советуют Сергею делать музей под открытым небом и брать деньги за просмотр. Но он считает - красота бесценна, и потому торговать ей грех.

Сергей Ермолин: "Это ни к чему. Я не бедный. Денег хватает".

Хватает и фантазии. Ни одна фигура не похожа на другую. У всех разные лица, глаза. У каждой свой характер и костюм, проработанный до мельчайших деталей. Второе хобби Сергея - рыбалка. Он приучает к ней и внуков.

Сергей Ермолин: "На лесные озёра - тоже прелесть какая. Там лебеди плавают постоянно. Единственное, что идти 3,5 часа только в одну сторону".

Чтобы жить, чувствуя и создавая красоту, нужно, конечно, и трудолюбие, и терпение, и юмор, и особый взгляд на мир. Но главное, говорит Сергей - желание. Тогда каждый может сделать реальность чуточку ярче и веселей.









