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10.08.2017 17:30

В Мурманской области в этом году будет отремонтировано 64 жилых помещения для детей-сирот

Более 6 млн 908 тыс. рублей предусмотрено в бюджете Мурманской области в 2017 году на ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Субсидия на ремонт жилых помещений детей-сирот, предоставленная муниципальным образованиям региона в июле 2017 года, составила 3 млн 296 тыс. рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Всего в 2017 году запланировано отремонтировать 64 жилых помещений для детей-сирот. С начала года отремонтировано и подготовлено к заселению 13 жилых помещений, право пользования которыми или право собственности на которые сохранено за детьми-сиротами.

Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале Правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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