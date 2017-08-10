В Мурманск приехали инспекторы Международного союза биатлонистов

Анастасия Ярославская.

Задача комиссии вынести вердикт - соответствует ли спорткомплекс "Долина Уюта" требованиям для проведения международных соревнований. К этому дню здесь шли последние 5 лет. Ставка - лицензия категории "В", дающая особый статус, переход на принципиально новый уровень. Требования для проведения международных соревнований брали за основу еще когда только готовились к реконструкции. В доле с федеральным бюджетом региональной казне она вышла в 620 миллионов. Как резюмировали сегодня - потраченных не зря.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здесь проходят всероссийские соревнования, но я считаю, что мы достойны большего. Мы хотим стать Центром развития биатлона. Мы должны стать одним из лучших Центром развития биатлона в России. И мы приложим все усилия для того, чтобы этого добиться".

Вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов: "Теперь есть куда приезжать, куда гостей привозить и Вам большое спасибо, что эта давнишняя мечта многих-многих спортсменов-биатлонистов, в частности - лыжников, она уже реализована".

Замечания есть, но они незначительны - в целом довольны и трассой, и стрельбищем, и стадионом. Понравилось многое: локация - почти центр города, но прежде комплексность. В спорткомплексе условия не только для биатлона - для лыжных гонок. И это не окончание пути - концепция развития Долины Уюта еще дорабатывается. Гарантированный снег и близость к Скандинавии - безусловные плюсы, но их удвоят уровень и цена. Между спортивными базами - высокая конкуренция.





