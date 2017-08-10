Готовность образовательных учреждений Мурманска к новому учебному году оценят специальные комиссии

Любовь Дубова.

В детских садах Мурманска процесс приёмки уже стартовал. На очереди школы. Их специалисты начнут посещать на следующей неделе. В первой гимназии еще идет ремонт. Маляры приводят в порядок столовую. Окна поменяны, пищеблок сделан еще в прошлом году. Сейчас финальный этап обновления обеденной зоны. Впереди покраска стен и потолка. Объект должен быть сдан всего через несколько дней.

Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "Есть необходимость вернуться к решению вопроса по поводу ремонта санитарных узлов, по поводу замены электропроводки в некоторых помещениях. Эти все работы у нас предусмотрены долгосрочной программой и, в принципе, мы знаем, что каждый руководитель образовательного учреждения понимает, в каком году, в какие сроки, какой объем работ будет выполняться".

В спортзале первой гимназии еще пахнет краской. Своими силами коллектив освежил солнечный цвет стен. Гораздо светлее в большом помещении стало благодаря новым окнам. Заменить которые даже опытному подрядчику оказалось совсем непросто. Установка пяти огромных блоков потребовала много времени и сил. Ремонтные кампании выходят на финишную прямую - но совсем скоро наступит время строить планы на следующий сезон, говорят педагоги.

Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Но через месяц или два мы будем составлять план ремонтных работ на будущий год. Мне, конечно, очень хочется посмотреть, и я с удовольствием смотрю в других школах, подглядываю интересные идеи, решения, цветовые гаммы, какие-то технологические моменты, чтобы правильно составить на будущий год свои приоритеты".







