В рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске состоялось молодежное мероприятие, посвященное саамской культуре

В рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске состоялось молодежное мероприятие «Saami Party».



Гостей и участников на русском и саамском языках поздравила президент Ассоциации Кольских саамов Елена Яковлева. Концертную программу открыла участница художественной самодеятельности, мастер национальных ремесел, носительница саамской культуры Марина Гринчук – исполнительница саамских песен, от самобытных луввьт до произведений современных саамских авторов. Перед гостями также выступили поэта и музыкант Роман Яковлев, саамский бард Ивана Матрехин и единственный в Мурманской области саамский рэп-исполнитель Ярсэм Галкин.



На красочном дефиле участники мероприятия познакомились с национальными саамскими костюмами из личных коллекций. Мастера саамского рукоделия из Ловозера, Ревды и Лопарской поделились секретами народного прикладного творчества на мастер-классах по плетению саамских поясов и плетению из корней.



Организаторами мероприятия выступили министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Центр народов Севера и кафе «Start Up».



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /