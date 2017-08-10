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10.08.2017 15:55

В рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске состоялось молодежное мероприятие, посвященное саамской культуре

В рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске состоялось молодежное мероприятие «Saami Party».

Гостей и участников на русском и саамском языках поздравила президент Ассоциации Кольских саамов Елена Яковлева. Концертную программу открыла участница художественной самодеятельности, мастер национальных ремесел, носительница саамской культуры Марина Гринчук – исполнительница саамских песен, от самобытных луввьт до произведений современных саамских авторов. Перед гостями также выступили поэта и музыкант Роман Яковлев, саамский бард Ивана Матрехин и единственный в Мурманской области саамский рэп-исполнитель Ярсэм Галкин.

На красочном дефиле участники мероприятия познакомились с национальными саамскими костюмами из личных коллекций. Мастера саамского рукоделия из Ловозера, Ревды и Лопарской поделились секретами народного прикладного творчества на мастер-классах по плетению саамских поясов и плетению из корней.

Организаторами мероприятия выступили министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Центр народов Севера и кафе «Start Up».

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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