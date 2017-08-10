Представители Мурманской области принимают участие в семинарах по обмену опытом внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса

Представители исполнительных органов государственной власти и ресурсоснабжающих организаций Мурманской области принимают участие в семинарах по обмену опытом внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по приоритетным направлениям улучшения инвестклимата. Семинары проходят в Москве на площадке Агентства стратегических инициатив «Точка кипения».



В течение трех дней участники рассмотрят проблемные вопросы и лучшие решения по целевым моделям «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».



В Мурманской области «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности утверждены распоряжением Правительства Мурманской области от 22.02.2017 № 50-РП. По состоянию на 1 августа целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса в регионе внедрены на 60,9%.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /