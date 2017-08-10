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10.08.2017 17:00

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах

Накануне предстоящих выходных и в связи с приходом теплой погоды министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает жителям и гостям Заполярья о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем или нарушения ими требований правил пожарной безопасности во время отдыха в лесу. Статистика утверждает, что в девяти случаях из десяти виновником лесных пожаров является человек.

На территории Мурманской области с начала пожароопасного сезона 2017 года силами Мурманской авиабазы ликвидировано 19 лесных пожаров общей площадью 348 га, общий ущерб составил более 45 млн рублей.

Находясь в лесу, необходимо помнить об опасности возникновения лесного пожара даже от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое ветреное время.

Кроме того, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. На территории поселений не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа в размере до 5 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юридических лиц, а в некоторых случаях – привлечение к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы.

Региональная диспетчерская служба Мурманской области работает в круглосуточном режиме. Сообщить о возгораниях в лесу и нарушениях в области лесного законодательства можно по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).

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