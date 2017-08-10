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10.08.2017 14:15

В преддверии Дня строителя в Мурманске состоялась традиционная конференция "Актуальные вопросы градостроительной деятельности. Задачи. Пути решения"

Елена Белкина.

Сегодня в областном центре открылась конференция, посвященная Дню строителя "Актуальные вопросы градостроительной деятельности. Задачи. Пути решения". Открывая форум глава области подчеркнула важность продолжения программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Первый этап заканчивается 1 сентября, но есть острая необходимость в ее продолжении. При этом объемы возрастут в 2 раза. Сегодня на первый план выходит благоустройство заполярных городов и поселков. В общероссийской программе по созданию комфортной городской среды уже принимают участие 29 муниципальных образований области. Одно из главных направлений работы строителей - ремонт многоквартирных домов.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для нас не менее важны ремонты качественные, которые проводятся в срок, имеют очень большое значение - репутация подрядчика их ответственное отношение к делу. Этот вопрос сегодня я бы вынесла на первый план.  
Наверное, главная черта вашей работы в том, что ее результат виден всем и каждому. Это огромная ответственность, но это и повод для заслужен городости. И чем больше стараний вами вложено, тем дольше живут плоды вашего труда".
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Этот праздник объединяет всех, чей труд был и остается во все времена и эпохи. Строитель - это созидательная и почетная профессия. Тсячи людей благодарны вам за новые квартиры, дворы, спортивные сооружения, комплексы, дороги. Без развития строительной отрасли невозможно выполнить стратегические задачи любых отраслей экономики".
С предстоящим 70-летием губернатор поздравила почетного гражданина Мурманской области, заслуженного строителя России Николая Бережного. Лучшим работникам строительной отрасли были вручены региональные награды, благодарности губернатора и Мурманской областной Думы. Евгений Николаевич Рябов приехал в Мурманск из Крыма на 2 года, а остался на 50, работал в тресте "Мурманскжилстрой", строил дома и объекты во всех 3 районах областного центра. О сложном, но приносящим огромную радость труде строителя знает все досконально. Профессиональный праздник встречает с хорошим настроением.
Ветеран строительной отрасли Евгений Николаевич Рябов: "Чего пожелать? Такого же настроения как у нас было, когда мы строили город. То есть мужества упорства настойчивости. И, самое главное, выдержки. Потому что без этих качеств строить невозможно".
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