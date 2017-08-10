Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.08.2017 14:04

Второй Международный поэтический фестиваль "Табуретка" в Мончегорске. К участию заявлено 400 человек

На II Международный поэтический фестиваль "Табуретка", который будет проходить в Мончегорске, заявились более 400 человек - в два раза больше, чем в прошлом году. Участие в фестивале захотела принять даже русскоговорящая жительница Японии. Решение - кого к конкурсу допустят, кого нет - жюри примет до 15 августа. Те, кто пройдет - 26 августа смогут на "Табуретке" не только прочитать стихи, но и поэкспериментировать с интерактивным "Генератором волшебных сказок". В специальной программе выбрать героев, ситуацию - историю напишет машина.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.96
Евро = 70.42
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.