Второй Международный поэтический фестиваль "Табуретка" в Мончегорске. К участию заявлено 400 человек

На II Международный поэтический фестиваль "Табуретка", который будет проходить в Мончегорске, заявились более 400 человек - в два раза больше, чем в прошлом году. Участие в фестивале захотела принять даже русскоговорящая жительница Японии. Решение - кого к конкурсу допустят, кого нет - жюри примет до 15 августа. Те, кто пройдет - 26 августа смогут на "Табуретке" не только прочитать стихи, но и поэкспериментировать с интерактивным "Генератором волшебных сказок". В специальной программе выбрать героев, ситуацию - историю напишет машина.