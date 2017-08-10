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10.08.2017 14:00

В Мурманске этим летом обновлено 18 объектов улично-дорожной сети. Ремонтная кампания проезжих частей должна быть завершена не позднее конца сентября

Наталия Бурдина.

В список дорожных ремонтов в Мурманске в этом году попал и проезд от улицы Павлова до Фурманова. Работы на участке - идут. Сегодня с проверкой на объекте побывал глава городской администрации Андрей Сысоев. Покрытие подъема в гору на Пархоменко уже обновлено. Всего заменено 1200 квадратных метров полотна. Прежний асфальт - марки Б2, прослужил три года. Сейчас использовалась более прочная смесь - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Значит, дорога должна прослужить дольше. Также восстановлен колодцы. Строители приступили к ремонту улицы Павлова. Специальной фрезой срезают старое покрытие.
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Планируется в ближайшее время уложить здесь асфальт. Работы у нас идут согласно установленного плана-графика, было некое отставание в связи с непогодой, но сейчас все уже достигло своей точки, идем в заданном направлении".
Подходят к завершению работы на Егорова. Там уложен новый асфальт. На очереди - обновление тротуаров. В планах - ремонт участков проспекта Героев-североморцев. Серьезные работы намечены и на Кольском. Всего в Мурманске этим летом уже обновлены 18 объектов улично-дорожной сети. Плюс - отремонтированы 10 проездов к социально-значимым учреждениям. Ремонтная кампания проезжих частей должна быть завершена не позднее конца сентября.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Если у нас не произойдет уж очень неожиданных ситуаций с погодой, то мы сегодня идем с графиком, даже с небольшим опережением, за счет июньской задержки выполнения работ, именно связанной с погодой. И сегодня можно сказать, что более 130 тысяч квадратных метров закончена. Осталась, по сути, одна треть от того, что мы планировали выполнить в этом году".
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