Губернатор Марина Ковтун наградила лучших работников строительной отрасли Мурманской области

Сегодня в преддверии Дня строителя в Мурманске состоялась посвященная профессиональному празднику традиционная конференция «Актуальные вопросы градостроительной деятельности. Задачи. Пути решения». В работе конференции приняла участие губернатор Марина Ковтун.



Приветствуя участников форума, глава региона отметила, что за последний год в законодательство России внесён ряд изменений, в том числе снижающих количество административных барьеров при строительстве объектов и оформлении прав на земельные участки. Внедряются целевые модели по подключению объектов капитального строительства к сетям тепло-, водо- и электроснабжения. Сокращены сроки выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, градостроительных планов земельных участков.



Также губернатор напомнила о завершении в этом году программы переселения северян из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. За пять лет в регионе необходимо было расселить более 3800 человек с 63 тыс.кв. м аварийного фонда. До 1 сентября эта работа будет закончена. Кроме того, в России стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», на который федеральным правительством выделено более 25 млрд руб. 29 муниципальных образований Мурманской области получили субсидию на реализацию мероприятий этого проекта.



«Наверное, главная черта вашей работы – то, что её результат виден всем и каждому. Это большая ответственность, но это и повод для заслуженной гордости. Чем больше стараний вами вложено, тем дольше живут плоды вашего труда, а вместе с ними – благодарность и уважение людей», – подчеркнула губернатор.



Марина Ковтун вручила награды лучшим работникам строительной отрасли Мурманской области. Благодарности Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации удостоена эксперт-сметчик Управления государственной экспертизы Мурманской области Галина Преснухина, Благодарность Губернатора Мурманской области вручена начальнику сметного отдела ООО «Проектно-сметная контора Мурманжилкоммунпроект» Жанне Тарнягиной, Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области получила главный специалист отдела жилищной политики министерства строительства и территориального развития Мурманской области Лариса Медведь.



Кроме того, губернатор Марина Ковтун сердечно поздравила с предстоящим 70-летием заслуженного строителя РФ, почетного гражданина Мурманской области, председателя «Союза строителей Мурмана» Николая Бережного.





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