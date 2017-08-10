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10.08.2017 13:50

Детский сад для внуков на своем участке. Чем удивляет житель поморского села Оленица туристов?

Яков Осетров.

Важная задача на лето для северян - организовать отдых детей. Одни отправляют своих чад в лагеря, другие не мыслят каникул без тура за границу, а житель поморского села Оленица Сергей Ермолин решил проблему, создав на своём участке для внуков такой детский сад, которому завидуют даже иностранные туристы. Стимул творить Сергей объясняет просто: хотел, чтобы чаще гостили внуки. Их пятеро. И все хотят жить летом только здесь.
Внучка Милана: "Догонялки, в прятки - мы вместе очень хорошо играем. - А в город хочется? - Не очень. Хоть и хочется идти в школу в 1 класс, но я хочу, чтобы была школа тут".
Чтобы детям было интересно - дедушка все время придумывает что-то новое. Качели превратились в экзотических животных. Пиратский корабль сделан из старого баркаса. Под живым дубом - утиные яйца из камней. Гнездо аистов из веток. Шашки из дерева. Гости - в восторге. Многие советуют Сергею сделать музей под открытым небом и брать деньги - за просмотр. Но он считает, что красота бесценна. Второе его хобби - рыбалка. Приучает к ней и внуков. А еще к тому, что сделать свою жизнь яркой, интересной, может каждый. Даже в маленьком селе.
Сергей Ермолин: "Тихо, спокойно. Молоко, творог. Хотя, вот сейчас - один раз в неделю магазин, всё хорошо. Рядом ключ. Ключевая вода".



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