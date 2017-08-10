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10.08.2017 13:39

В Мурманске полицейские и общественники рассказали гражданам о том, как не стать жертвой мошенников

В рамках областной профилактической акции "Внимание, мошенники!" полицейские и общественники учат граждан как не стать жертвой. В Мурманске, к примеру, раздают листовки с описанием наиболее частных "честных способов по отъему денег" и советами - как обмана избежать. Подобная информационная практика традиционна, тем не менее, многие все еще попадаются "на удочку"  злоумышленников. Одной из последней пострадала жительница Кандалакши. На "ровном месте" потеряла полмиллиона - столько стоил ее автомобиль. Захотела продать. Покупателя рекомендовал знакомый. Машину под честное слово передала, с новым владельцем год общалась по телефону. Безуспешно - пришлось обращаться в полицию. Уже после задержания 30-летнего кировчанина выяснилось - он уже был неоднократно судим - обвинялся в краже, мошенничестве, а также присвоении и растрате чужих денег. Шансы для потерпевшей - вернуть свое - близки к нулю. Авто подозреваемый давно продал, все что выручил - потратил.
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