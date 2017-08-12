ИЦ УМВД напоминает об удобстве обращения за госуслугами через Единый портал государственных и муниципальных услуг

Информационный центр УМВД России по Мурманской области предоставляет населению региона две очень востребованные государственные услуги - по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования и справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. За 7 месяцев 2017 года в ИЦ поступило более 24 тысяч обращений за справкой о наличии (отсутствии) судимости и почти 9000 за справкой об адмответственности по линии НОН.



Предусмотрена электронная форма обращения за получением справок данного вида через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Преимущества очевидны.



Заявление на портале заполнить легко и быстро, так как частично в реквизитный состав специальной формы сведения вносятся автоматически. Заявления попадают непосредственно в Информационный центр, минуя ОВД и МФЦ, проверка граждан по учетам осуществляется в автоматизированном режиме. А в целом механизм электронного обращения позволил сократить срок подготовки справок до 10-15 дней против 30 установленных административными регламентами.



В настоящее время прорабатывается вопрос о юридической значимости справки о наличии (отсутствии) судимости, направленной в виде электронного образа в Личный кабинет гражданина на Едином портале и заверенной электронной подписью сотрудника МВД России. А по результатам рассмотрения заявления на выдачу справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в Личный кабинет гражданина на Едином портале направляется электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России. И эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.



Жителями области по достоинству оценен электронный формат обращения за государственными услугами по линии ИЦ МВД России. В текущем году 3139 граждан подали заявления на выдачу указанных справок через Единый портал.



В целях повышения качества оказания государственных услуг и обеспечения их доступности в органах внутренних дел Мурманской области и на базе Информационного центра УМВД области открыты Центры обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей в ЕСИА. Специалисты центров в часы приема граждан обеспечат их регистрацию на Едином портале с моментальным получением кода доступа в Личный кабинет, окажут содействие в подтверждении учетной записи, помощь в подаче заявления в электронной форме на предоставление государственных услуг по линии МВД России.



Специалистами Центра обслуживания ИЦ в течение января-июля 2017 года оказана помощь в регистрации на ЕПГУ 304 гражданам, в подтверждении учетной записи - 622, в подаче заявления на предоставление государственных услуг по выдаче справок - 526. Обращаясь в Центры обслуживания, граждане экономят свое время и получают квалифицированную помощь в прохождении процедуры регистрации на ЕПГУ, в режиме реального времени на мобильный телефон им приходит код доступа в Личный кабинет, который впоследствии используется для получения самого широкого спектра государственных и муниципальных услуг (функций).



Простота, удобство, экономия времени, отсутствие необходимости подстраиваться под график приема граждан в том или ином ведомстве - все это аргументы в пользу электронного формата обращения за госуслугами, отмечают сотрудники ИЦ УМВД России по Мурманской области.



/Информационный центр УМВД России по Мурманской области/