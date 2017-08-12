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12.08.2017 15:00

Как не стать жертвой мошенников? Мурманские полицейские и общественники разъясняли правила поведения с незнакомыми людьми

В рамках областной профилактической акции «Внимание, мошенники!» полицейские и общественники вышли на улицы города, чтобы предупредить граждан о мошенниках.
В местах массового пребывания людей полицейские с членом Общественного совета  при УМВД России по городу Мурманску Иваном Студенцовым раздавали листовки с информацией о наиболее распространенных видах мошенничества, давали советы, как избежать преступных посягательств. Ведь только за 7 месяцев текущего года дистанционные мошенники похитили у жителей областного центра более 12 миллионов рублей.
В беседах с пожилыми гражданами полицейские напоминали о бдительности, разъясняли правила поведения с незнакомыми людьми. Пожилые люди, особенно одинокие, отличаются доверчивостью, охотно идут на контакт с незнакомцами, чем и пользуются злоумышленники. Данная категория преступлений отличается особой циничностью, поскольку порой пенсионеры отдают аферистам все накопления.
Также сотрудники полиции побеседовали с жителями областного центра об участившихся кражах двухколесного транспорта в летний период времени. Согласно статистике, за семь месяцев 2017 года в Мурманске было похищено более 35 велосипедов. Гражданам напомнили о том, как правильно хранить транспортное средство и что необходимо предпринять в случае его кражи, а также раздали информационные памятки.
Многие из тех, с кем побеседовали полицейские, были уверены, что подъезды – безопасное место для хранения. Стражи порядка объяснили, что оставляя свое имущество без присмотра, жители города тем самым облегчают возможность преступнику совершить преступления свободным доступом.
Стоит отметить, что сотрудники органов внутренних дел и представители общественности городского управления МВД России на постоянной основе проводят профилактическую работу с населением, чтобы предостеречь граждан от преступлений и правонарушений.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации УМВД России по городу Мурманску)
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