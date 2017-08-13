13 августа – День строителя

Уважаемые работники строительной отрасли!



Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!



Трудно найти на земле более созидательную профессию, чем строитель. Вы возводите жилые дома, общественные здания, корпуса заводов и фабрик. Вы строите мир, в котором мы живем.



Особое отношение к профессии строителя в Мурманской области. На глазах одного-двух поколений в Заполярье выросли целые города, поэтому строители традиционно пользуются почетом и уважением в регионе. Сегодня строительная отрасль переживает период возрождения. В отрасль приходят новые технологии. Обновляется облик наших городов. Государство много делает для создания условий для позитивных изменений: снятия необоснованных административных барьеров, сокращения сроков выдачи разрешительных документов, разработки градостроительных планов. В свою очередь, участники строительного рынка все с большей ответственностью относятся к исполнению своих обязанностей. Именно такая совместная работа является гарантией развития отрасли и выполнения стоящих перед нами задач.



Дорогие друзья! Желаем вам успехов в работе! Крепкого здоровья, счастья и мира вам и вашим семьям!









Губернатор Мурманской области Марина Ковтун





Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой





Главный федеральный инспектор Алексей Маяков

по Мурманской области