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13.08.2017 09:00

13 августа – День строителя

Уважаемые работники строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Трудно найти на земле более созидательную профессию, чем строитель. Вы возводите жилые дома, общественные здания, корпуса заводов и фабрик. Вы строите мир, в котором мы живем.

Особое отношение к профессии строителя в Мурманской области. На глазах одного-двух поколений в Заполярье выросли целые города, поэтому строители традиционно пользуются почетом и уважением в регионе. Сегодня строительная отрасль переживает период возрождения. В отрасль приходят новые технологии. Обновляется облик наших городов. Государство много делает для создания условий для позитивных изменений: снятия необоснованных административных барьеров, сокращения сроков выдачи разрешительных документов, разработки градостроительных планов. В свою очередь, участники строительного рынка все с большей ответственностью относятся к исполнению своих обязанностей. Именно такая совместная работа является гарантией развития отрасли и выполнения стоящих перед нами задач.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов в работе! Крепкого здоровья, счастья и мира вам и вашим семьям!


 

Губернатор Мурманской области                                          Марина Ковтун

 
Председатель Мурманской областной Думы                     Сергей Дубовой

 
Главный федеральный инспектор                                          Алексей Маяков
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