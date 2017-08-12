Возможности «Личного кабинета» Пенсионного фонда расширены

В «Личном кабинете» на сайте ПФР запущены новые сервисы подачи заявлений:



о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;



о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;



о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом;



о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.



Пенсионный фонд России напоминает: все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан объединены в Единый портал, который структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), но и по способу доступа к ним – с регистрацией или без регистрации.



Доступ к услугам ПФР с использованием персональных данных возможен только при наличии подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг.







/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /