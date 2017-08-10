Житель Кировска осужден за незаконный сбыт психотропных веществ

Прокуратурой г. Кировска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29 – летнего жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).



В ходе рассмотрения дела установлено, что кировчанин незаконно приобрёл психотропное вещество, а именно «амфетамин», с целью дальнейшего сбыта.



Согласно материалам дела, 29- летний гражданин, не судимый, имея преступный умысел на незаконный сбыт психотропных веществ, незаконно сбыл на территории г. Кировска жителю г. Кандалакши амфетамин в крупном размере, после чего был задержан сотрудниками полиции.



В ходе расследования обвиняемый вину признал в полном объёме, написал явку с повинной, что было зачтено ему при назначении наказания.



Приговором Кировского городского суда подсудимый признан виновным в совершении незаконного сбыта психотропных веществ. С учётом смягчающих наказания обстоятельств, ему было назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.





/ Прокуратура Мурманской области /