Молодежная акция «Лесной патруль». Региональное министерством природных ресурсов и экологии провел акцию, приуроченную к всероссийскому Году экологии

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области проводится акция «Лесной патруль», приуроченная к Всероссийскому Году экологии. Одной из главных задач этого мероприятия является привлечение общественности к сохранению лесных богатств.

В рамках акции сотрудниками Ловозерского лесничества, школьниками и добровольцами из местного населения в поселках Краснощелье и Ревда были выявлены несколько мест несанкционированного размещения отходов на землях государственного лесного фонда.

04 и 05 августа указанные несанкционированные свалки были убраны силами ГОКУ «Ловозерское лесничество» и представителями общественности.

МПР Мурманской области и ГОКУ «Ловозерское лесничество» выражает благодарность неравнодушным гражданам, принявшим участие в указанных мероприятиях.

Патрулирование в лесах с привлечением общественных организаций в рамках проводимой акции «Лесной патруль» будет продолжено.



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/