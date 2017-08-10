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10.08.2017 14:30

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Мончегорска, по подозрению в совершении кражи мобильного телефона

В полицию Мончегорска поступило заявление от молодой девушки, которая сообщила о том, что в конце июля этого года во время распития спиртных напитков в компании у нее был похищен телефон  стоимостью 13000 рублей, также она сообщила приметы тех, кто был в тот вечер у неё в гостях.
Ориентировку на розыск подозреваемых получили все наряды полиции и Росгвардиии.
В ходе проведенных разыскных мероприятий при проверке возможных адресов нахождения злоумышленников сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии был задержан  тридцатилетний житель г. Мончегорска.
Сотрудникам полиции мужчина признался в содеянном. В настоящее время в отношении задержанного сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по  ч. 1  ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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