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10.08.2017 17:27

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя города Полярные Зори, совершившего развратные действия в отношении малолетних детей

Прокуратурой г. Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Ф., 1968 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста).

При рассмотрении дела установлено, что 26 марта 2016 Ф., находясь в автомобиле, припаркованном на обочине проезжей улицы, увидел проходивших мимо двух девочек и в этот момент у него возник умысел на удовлетворение своих половых потребностей путем обнажения своих половых органов и демонстрации их малолетним.

Понимая и осознавая, что своими действиями он причиняет моральный вред малолетним, мужчина реализовал свой преступный умысел. Подсудимый в судебном заседании виновным себя не признал и отказался от показаний, данных на предварительном следствии.

Приговором Кандалакшского районного суда Ф. признан виновным и осужден за совершение указанного преступления. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Осужденным подана апелляционная жалоба на приговор суда, вместе с тем, апелляционной инстанцией Мурманского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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