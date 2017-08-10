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10.08.2017 13:45

«Растим патриотов России. Живем и помним». В Заполярье состоится региональный этап Всероссийского конкурса

В период с 4 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним».

Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях привлечения внимания организаций системы образования, общественных организаций и объединений к проблемам формирования патриотизма у различных категорий граждан Российской Федерации, повышения качества патриотического воспитания в образовательных организациях Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть:

  педагогические работники и педагогические коллективы образовательных организаций дошкольного, общего, среднего профессионального образования, организаций дополнительного образования;
    центры патриотического воспитания детей и молодежи;
    военно-патриотические клубы;
    национально-культурные объединения;
    иные структуры, обладающие эффективными формами и методами формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, воспитания любви к Родине, готовности к ее защите.

Номинации конкурса:

    «Подвиг бессмертен»;
    «В авангарде патриотических дел».

Конкурсные материалы направляются в срок до 20 октября 2017 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 401 с пометкой «Растим патриотов России».

Отправка конкурсных материалов электронной почтой не допускается.

Подведение итогов состоится не позднее 31 октября 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/
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