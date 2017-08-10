«Растим патриотов России. Живем и помним». В Заполярье состоится региональный этап Всероссийского конкурса

В период с 4 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним».



Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях привлечения внимания организаций системы образования, общественных организаций и объединений к проблемам формирования патриотизма у различных категорий граждан Российской Федерации, повышения качества патриотического воспитания в образовательных организациях Мурманской области.



Участниками конкурса могут быть:



педагогические работники и педагогические коллективы образовательных организаций дошкольного, общего, среднего профессионального образования, организаций дополнительного образования;

центры патриотического воспитания детей и молодежи;

военно-патриотические клубы;

национально-культурные объединения;

иные структуры, обладающие эффективными формами и методами формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, воспитания любви к Родине, готовности к ее защите.



Номинации конкурса:



«Подвиг бессмертен»;

«В авангарде патриотических дел».



Конкурсные материалы направляются в срок до 20 октября 2017 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 401 с пометкой «Растим патриотов России».



Отправка конкурсных материалов электронной почтой не допускается.



Подведение итогов состоится не позднее 31 октября 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».



/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/