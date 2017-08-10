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10.08.2017 13:30

«Достиг географической точки Северный полюс…» Выставка изданий, посвященная 40-летию похода атомного ледокола «Арктика»

9 августа 1977 года атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева вышел из Мурманска и взял курс на Северную Землю. В экспедиции принимали участие более 200 человек. В задачи ученых входило достичь Северного полюса, проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами.17 августа в 4 часа утра по московскому времени  ледокол «Арктика» первым в мире достиг Северного полюса. За 13 суток ледокол совершил переход по сложному маршруту Мурманск — Северный полюс — Мурманск, пройдя  3852 морских мили, в том числе 1200 миль через многолетний лед.
В результате экспедиции была практически доказана возможность осуществления круглогодичной навигации по кратчайшим маршрутам Северного Ледовитого океана, а также возможность транзитного прохождения Северного морского пути.
На  выставке представлены воспоминания специалистов «Атомфлота», научных сотрудников и участников экспедиции: Германа  Буркова «Мы пришли к тебе, полюс!»,  Владимира Спичкина и Владимира Шамонтьева «Атомоход идет к полюсу», Василия  Захарько «Рейс особого назначения».Книга Татьяны Захаровой «Горный орел» посвящена капитану «Арктики» блестящему  специалисту Юрию Кучиеву. Экспозиция знакомит  с историей ледокольного флота России и историей освоения арктических просторов. Об этом  увлекательно расскажут очерки капитана  Леонида Селиверстова «В Арктике на парусниках и атомоходах»,специалиста «Атомфлота»Владимира Блинова «Атомные ледоколы».Книги об Арктике для детей кандалакшского писателя Олега Бундура «Царское море» и «Навстречу Белому медведю», альбомы, памятные открытки и значки приятно дополняют историю знаментальной даты.

Выставка работает в Отделе краеведения с 10 по 30 августа.

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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