К юбилею гарнизона в Интернете объявлен фотоконкурс "Гаджиево в лицах"

Любовь Дубова.

К 60-летнему юбилею Гаджиево администрация ЗАТО Александровск объявляет о начале фотоконкурса «Гаджиево в лицах». К участию приглашаются все, кто любит фотографию вне зависимости от возраста. Главное условие - фотография должна быть сделана в пределах города-юбиляра, а в кадре обязательно должны быть жители Гаджиево.

Принять участие в фотоконкурсе может каждый пользователь приложения Instagram или социальных сетей «ВКонтакте» и «Facebook». Под фото обязательно поставить хештег #гаджиевовлицах. Количество работ не ограничено. К участию принимаются снимки, размещенные до 18 сентября 2017 г.

Авторы самых оригинальных фотографий получат подарки. Награждение победителей состоится 24 сентября во время праздничной программы «Лучший город на Земле» на площади им. Героя Советского Союза Л. Матушкина.





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