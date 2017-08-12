В сентябре в Мурманске состоится Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей!»

6-8 сентября в Мурманске состоится VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей!». Это масштабное мероприятие Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учрежденный Министерством труда и социальной защиты РФ, проводит ежегодно в различных регионах страны. На этот раз в столице Заполярья, в партнерстве с правительством Мурманской области.



Два года подряд – в 2015 и 2016 годах – делегация Мурманской области принимала участие в выставках-форумах и подтвердила свое профессиональное мастерство, завоевав лидерство в номинациях профессионального признания. Высокая оценка коллег из различных субъектов нашей страны подтвердила право Мурманской области стать принимающей стороной столь масштабного всероссийского мероприятия.



Сейчас активно формируются команды регионов, составляются и корректируются программы площадок. Основной ареной предстоящих событий станет Ледовый дворец, где разместится экспо-зона с интерактивными стендами участников выставки-форума. Всего, как ожидается, VIII Всероссийская выставка-форум соберет более 600 человек. В числе участников 93 делегации из 57 субъектов Российской Федерации. Участие в форуме примут руководители и ведущие специалисты социальных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, представители органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций, профессионалы высокого уровня, умеющие успешно реализовывать на практике передовые технологии, программы и проекты, направленные на поддержку семей с детьми.



Также гостей примут 16 учреждений Мурманска, Североморска и Мончегорска. В рамках деловой программы традиционно будут открыты клубы профессионального мастерства, предусмотрена организация серии «круглых столов». Кроме того, запланированы интерактивные презентации. В мероприятиях выставки-форума самое активное участие примут представители родительского сообщества, которые смогут оценить прикладное значение представленных социальных инноваций. Для родителей с детьми запланирована обширная программа: мастер-классы и консультационные пункты, квест-игры и арт-терапевтические мастерские. Будет работать благотворительная ярмарка «Больше, чем покупка!». Все вырученные средства будут переданы в детские учреждения Мурманской области.



В течение всего времени работы выставки-форума освещать происходящие события будут юные репортеры детского пресс-центра в тесном сотрудничестве со взрослыми журналистами. Вместе с профессионалами они будут собирать информацию, писать статьи и вести официальные аккаунты в социальных сетях.







/ Управление по взаимодействию со СМИ /







