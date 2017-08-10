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10.08.2017 12:30

Три ДТП - пять пострадавших за сутки. В их числе ребенок на велосипеде

Любовь Дубова.

Региональное управление ГИБДД зарегистрировало за прошедшие сутки 3 дорожно- транспортных происшествия с пострадавшими. Пятерым северянам потребовалось помощь медиков.
9 августа около полуночи на 25 км автоподъезда к поселку Териберка, водитель автомобиля «УАЗ» не правильно оценил дорожно-метеорологические условия и допустил опрокидывание. В результате - он был обслужен амбулаторно, а пассажира пришлось госпитализировать.
Днем, уже в Мурманске в районе Нижне-Ростинского шоссе автомобиль «Форд» столкнулся с «ВАЗом». В результате происшествия, два пассажира отечественного автомобиля обслужены амбулаторно. По данному факту ДТП проводится проверка.
Вечером того же дня, в Апатитах на выезде со двора водитель иномарки не уступила дорогу несовершеннолетнему велосипедисту. Ребенок двигался по тротуару, который пересекался с выездом. 10-летний мальчик обслужен амбулаторно.
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