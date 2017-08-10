Учреждения УФСИН России по Мурманской области готовятся к новому отопительному сезону

В УФСИН России по Мурманской области проходит активный этап подготовки учреждений к отопительному сезону 2017-2018гг.

Выполняется целый комплекс организационных и технических мероприятий, которые обеспечат качественную работу энергетических объектов долгой заполярной зимой.

В колониях произведен текущий и планово-предупредительный ремонт оборудования трансформаторных подстанций и силовых трансформаторов. До конца августа в ИК-17 будет осуществлён монтаж нового силового трансформатора.

Во всех учреждениях ведутся работы по подготовке инженерных сетей к осенне-зимнему периоду, осуществляются планово-предупредительные ремонты водогрейных котлов и котельного оборудования.

Проведён электронный аукцион на поставку котельно-печного топлива для нужд учреждений УИС Мурманской области. В УФСИН создана специальная комиссия по его приёмке. До конца октября будет осуществлена поставка чуть менее двух с половиной тысяч тонн природного топлива, что обеспечит бесперебойную работу котельных ИК-16, ИК-18, КП-20 и ИК-23 на весь период нового отопительного сезона.

В следственные изоляторы региона, оленегорскую колонию-поселение и мурманскую ИК-17 уголь не поставляется, так как данные учреждения подключены к центральному отоплению.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/