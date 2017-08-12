12 августа – День физкультурника

Уважаемые земляки!



Поздравляем вас с праздником – Днем физкультурника!



Его по праву отмечают не только те, кто профессионально посвятил свою жизнь спорту. Высокие достижения, которыми мы восхищаемся на соревнованиях самого разного уровня, – это лишь вершина, основу которой составляет развитие массовой физической культуры.



В последние годы в Российской Федерации в целом и в Мурманской области в частности неизменно растет число людей, регулярно посещающих спортивные залы и стадионы. Правительство региона делает все возможное для развития необходимой инфраструктуры. В результате, почти для трети жителей Заполярья физкультура стала частью их жизни. Эти традиции передаются от поколения к поколению, и сейчас на старты многих соревнований северяне выходят целыми семьями. А значит, сторонников здорового образа жизни становится еще больше и традиции заполярного спортивного движения постоянно получают новые импульсы для развития.



Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть вам неизменно покоряются новые спортивные высоты, а дорога к ним будет наполнена радостью и счастьем!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор Алексей Маяков

по Мурманской области



