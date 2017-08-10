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10.08.2017 12:15

За незаконный оборот наркотических средств к 12 годам лишения свободы приговорен житель Мурманской области

Прокуратурой Мурманской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гр-на О., обвинявшегося в совершении 4-х особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По результатам судебного разбирательства, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал О. виновным в совершении в июле 2016 года двух незаконных сбытов наркотического средства 3-метилфентанил своей знакомой К. в крупном и особо крупном размере, а также в совершении в июле 2016 года и феврале – марте 2017 года незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

За содеянное обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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