Суровый, ласковый, нежный Кольский Север пленил своей красотой участников Всероссийского пленэра художников в Кандалакше

Артем Дашевский.

В Кандалакше завершился всероссийский пленэр художников. Мастера кисти на юг Кольского полуострова приезжают уже второй раз. Рисовали на берегу Белого моря. Итогом работы стала блиц-выставка этюдов. Свои работы представили творцы из Мурманска, Калининграда, Петербурга, Перми и Москвы.

Блиц: "Было очень волнительно увидеть своими глазами, не только поработать. Действительно, дивный край. И суровый, и ласковый, и нежный".

Так как это еще наброски - картины предстоит доработать дома. Позже полотна представят на выставке "Российский Север". Она начнет работы в областном художественном музее в сентябре.

Глава муниципального образования Кандалакшский район и г. Кандалакша Михаил Павлов: "Кандалакша обязательно будет меняться, она будет меняться в лучшую сторону. Но, я уверен, что наша природа - суровая, но по-северному ласковая - она никогда не изменится и будет радовать своими видами не только нас, но и наших гостей".







