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10.08.2017 11:20

"Таврида-2017". Мурманчане участвуют во Всероссийском молодежном образовательном форуме в Крыму

Алексей Котович.

В Крыму стартовала пятая смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида-2017". Участники - 450 молодых преподавателей истории и сотрудников музеев из всех регионов страны. Их ждут встречи с известными историками, экспертами и почетными гостями. Например, школа Российского военно-исторического общества представляет серию лекций и мастер-классов, посвященных актуальным вопросам методики преподавания военной истории, а программа школы "Популярная история в СМИ" предлагает обсудить актуальные вопросов популяризации исторического знания в средствах массовой информации. Работа форума включает в себя лекции, дискуссии, дебаты, реализацию креативных проектов в рабочих группах.
Участник форума (г. Мурманск) Дмитрий Колотаев: "Это замечательная возможность поделиться эмоциями вживую, поделиться опытом, набраться опыта Большая серьезная возможность - живое общение всегда заменяет любое виртуальное. Каждый из спикеров что-то свое вкладывает мне в голову, по кирпичикам складывается целое представление о том, как создать действительно крутой проект, который может взять грант, участвовать в президентских грантах".
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