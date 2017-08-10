Погружение в мир науки и техники. Кировским ребятам, занимающимся в центре инновационного творчества, предстоит защитить свой проект

Артем Дашевский.

30 юных кировчан погрузились в удивительный мир науки и техники. В досуговом центре "Кипарис" началась третья смена - "От экологии к технологиям". Занимаются ребята на базе Клуба юного техника. Сегодня он носит высокое звание центра инновационного творчества. Поэтому впереди много открытий. Работают три творческих мастерских. К концу смены каждой команде предстоит защитить свой проект.

Педагог дополнительного образования ЦДТ "Хибины" Алексей Шитов: "Наш проект называется "Зеленая миля". Мы планируем рядом со зданием клуба посадить деревья. И в ходе посадки, и при работе в мастерской мы будем стараться приучить детей к бережному отношению к природе".

Одновременно с научной работой в творческих мастерских, в Клубе юного техника педагоги апробируют новые направления дополнительного образования. Одно из них - "Пилотаж". Программа. Педагог дополнительного образования ЦДТ "Хибины" Андрей Шарай: "Это направление у нас подразумевает под собой обучение детей работе с радиоуправляемой техникой. Как с воздушной - это квадрокоптер и различные беспилотные системы, так же и наземная техника, такая как радиоуправляемые машины".





