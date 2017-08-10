Уклониста из Кандалакши наказали рублем

Любовь Дубова.

За уклонение от призыва на военную службу по материалам прокурорской проверки гражданин привлечен к уголовной ответственности прокуратурой города Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ярощука С.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

Поводом для возбуждения уголовного дела СО по г. Кандалакша СК СУ России по Мурманской области в отношении северянина послужили материалы, направленные прокурором в следственный орган в порядке, предусмотренным п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ.

При рассмотрении дела установлено, что весной этого года Ярощук С.А. под личную подпись трижды уведомлялся о необходимости прибытия на призывной пункт военного комиссариата Кандалакшского и Ковдорского районов, г.Полярные Зори Мурманской области для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Мужчина на призывной пункт умышленно не явился, о причинах своих неявок в военный комиссариат не сообщил, документов, подтверждающих уважительные причины неявок по повесткам, не представил. То есть не имел законных оснований для освобождения от службы в армии. Приговором Кандалакшского районного суда от 11.07.2017 года Ярощук С.А. признан виновным, осужден за совершение указанного преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Приговор вступил в законную силу.





