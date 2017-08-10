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10.08.2017 11:30

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области организовало выездной семинар для сельхозпроизводителей региона

Андрей Зайцев.

Выездной семинар-совещание для сельхозпроизводителей организовало региональное профильное министерство. Место встречи - ПОСВИР. Полярная опытная станция всероссийского института растениеводства. Свои богатства учёные станции демонстрируют в полях. Если раньше ставка делалась на урожайность сортов (и в этом здесь добились больших результатов), то сегодня на устойчивость к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.
Научный сотрудник ПОСВИРа, кандидат биологических наук Светлана Травина: "Фермеры могут брать этот материал и использовать дальше в селекционной работе. Чтобы получать новые устойчивые, современные, востребованные на сегодняшний день сорта".
Кормовые - самая актуальная тема для северных животноводов. Один из предложенных вариантов - сорт козлятника восточного, выведенного специально для Мурманской области. Сегодня многие предприятия региона закупают семена многолетних и однолетних трав в средней полосе. В ПОСВИРе, образцы сортов отличные.
Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "В этом году у нас очень сложные условия по сбору кормовых культур по всей России. Мы делаем всё возможное, чтобы к следующему году мы подготовились, чтобы наши предприятия, аграрии знали и обращали внимание на подборку семян. Что мы заложим в земельку - то мы и получим".



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