Мурманчан приглашают на спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, который пройдет 12 августа 2017 года с 10.00 до 15.00 на Центральном стадионе Профсоюзов.



Основная тематика праздника - пропаганда здорового, активного образа жизни, семейных ценностей и осознанного родительства, а также популяризация массовых видов спорта и привлечение детей всех возрастов к регулярным занятиям физкультурой.



В рамках мероприятия запланировано проведение соревнований и мастер-классов по различным спортивным направлениям для участников всех возрастных групп.



Также специалисты Центра специализированных видов медицинской помощи совместно с активистами регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области в рамках спортивного мероприятия вновь организуют работу мобильной лаборатории «Автобус Доверие», где каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус абсолютно бесплатно и анонимно!



Организатор мероприятия - Комитет по физкультуре и спорту администрации города Мурманска.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/