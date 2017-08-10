Более 400 человек зачислено на бюджетные места в МАГУ

8 августа завершился второй этап приемной кампании Мурманского арктического государственного университета. Начало нового учебного года в региональном опорном вузе будет отмечено значительным прибавлением в рядах студентов – на бюджет в этом году зачислено 406 человек, что почти в два раза больше, чем в 2016 году (239). 319 ребят будут обучаться в Мурманском кампусе, 87 – в Апатитах.

Средние баллы поступающих растут. В частности, высокие показатели в этом году у таких направлений, как «Лингвистика», «Педагогическое образование. История. Право», «Журналистика», «Прикладная математика и информатика». Лидерами по количеству заявлений стали программы «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент»: в среднем, на одно бюджетное место претендовало 13 абитуриентов.

«Нам очень приятно поздравлять своих абитуриентов с зачислением и в ответ на фразу: «Поздравляем, вы поступили!» – слышать очень радостные эмоции, особенно если удалось поступить именно на то направление, которое выбрал и готовился. Приятно видеть, как радуются ребята, а еще больше – родители», - рассказывает ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева.

Ребята, которые не прошли конкурс на бюджетные места, смогут получить образование на платной основе. Заключить договор можно до 14 августа включительно. На данный момент заключено уже 70 договоров.

В настоящее время до 22 августа продолжается прием на программы магистратуры.

Впервые в этом году начал работу Колледж МАГУ. Прием на обучение происходит на платной основе. Те ребята, которые еще не определились, пойти учиться в школу или получать среднее профессиональное образование, могут сделать свой выбор до 15 августа.



/Пресс-служба МАГУ/